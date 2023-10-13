Крылатые "злоумышленники" заставили авиакомпанию перенести рейс на несколько часов.

Рейс сообщением Гвадалахара-Мехико мексиканской бюджетной авиакомпании Volaris, которую эксперты называли одной из самых безопасных, был отложен на несколько часов после того, как салон был "захвачен" стаей комаров, сообщает Storyful.

Пассажиры самолета сделали видео, ставшие вирусными в Интернете. Они показали, как комары кружат в салоне, а стюардессы неистово машут руками и заливают воздух средством от насекомых в попытках решить проблему. Хотя рейс должен был вылететь в 16:30, крылатые "злоумышленники" вынудили авиакомпанию перенести рейс на 19:00.

Пока непонятно, как комары попали в самолет, однако это не первый случай, когда они "садятся на рейс" в международном аэропорту Гвадалахары. Подобное нашествие комаров фиксировали на борту самолета Volaris в 2019 году.

Мексиканские СМИ отмечают, что территория, где расположен аэропорт, является идеальной средой для распространения комаров, поскольку она расположена вблизи подтовленных районов с богатой растительностью.

Инциденты на борту самолета-последние новости

На борту самолета Air France едва не произошел пожар после того, как портативная зарядка одного из пассажиров перегрелась и начала дымить.

Также полиция арестовала сразу после посадки двух пассажиров, устроивших пьяный дебош на борту самолета Ryanair, летевшего из Малаги (Испания) в Манчестер (Великобритания).

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