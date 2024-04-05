По словам работников, которые переехали в другие регионы, во время сезонной лихорадки, симптомы действительно исчезают.

Японские компании предлагают своим работникам, которые склонны к аллергии, субсидированный "тропический побег" в регионы, где есть меньшее количество пыльцы. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на материал The Washington Post.

Отмечается, что в Японии сенная лихорадка является серьезной проблемой, которая влияет на производительность труда, из-за чего некоторые компании применяют инновационные методы для облегчения симптомов и повышения эффективности работы сотрудников.

К примеру, IТ-компания Aisaac помогла финансово сотрудникам, страдающим сенной лихорадкой, для того, чтобы они переехали в районы, где эти симптомы ощущаются не так сильно.

Видео дня

"Я точно почувствовал, что симптомы исчезают, и сам факт пребывания на Окинаве был замечательным", - рассказал сотрудник компании Наоки Шигихара, который переехал на тропический южный японский остров Окинава.

В то же время исследование, проведенное в 2020 году среди японцев, страдающих сенной лихорадкой, показало, что около 80% опрошенных имеют значительно более низкую производительность во время таких симптомов.

Похожие программы появляются и в других компаниях. По результатам опроса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, работодатели позволяют примерно 20% работников удаленную работу во время сезона сенной лихорадки, а некоторые даже покрывают расходы, связанные с этим.

В издании рассказывают, что сезон сенной лихорадки в Японии, который достигает своего пика с конца февраля до середины апреля, является не просто неудобным для людей, которые имеют аллергию, чихание и зуд в течение всей весны. Также она представляет большую проблему для общественного здоровья, тем самым накладывая экономическое бремя на страну, ведь миллионы работников ежегодно болеют из-за сенной лихорадки во время этого периода.

Более того, в прошлом году премьер-министр Фумио Кисида вообще признал сенную лихорадку "национальной болезнью", которая влияет на производительность.

Сейчас правительство страны прилагает усилия для того, чтобы смягчить последствия сенной лихорадки, а именно в стране вырубают кедровые деревья, увеличивают производство противоаллергических препаратов и заменяют кедровые деревья на другие, производящие меньше пыльцы.

"Мы стремимся решить проблему сенной лихорадки, которая является социальной проблемой, и возродить местные общины путем развития лесного хозяйства", - отмечал в прошлом году Кисида.

Последние новости о жизни в Японии

Как писал УНИАН, через 500 лет все японцы будут иметь одинаковую фамилию. Это произойдет из-за устаревшего закона о браке, ведь по данным нового исследования, если в Японии не отменят закон, согласно которому супружеские пары должны иметь одну фамилию, к 2531 году каждый гражданин страны будет известен как "Сато-сан".

Также сообщалось, что в начале 2024 года Япония ввела ограничения на посещение популярной достопримечательности, а именно горы Фудзи. Отмечается, что с 1 июля 2024 года количество туристов, которым будет разрешено подняться на гору, будет ограничено до четырех тысяч в день.

Вас также могут заинтересовать новости: