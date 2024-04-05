В Японии по закону супруги должны использовать одну и ту же фамилию и в 95% случаев фамилию меняет женщина.

Через 500 лет все граждане Японии будут иметь одну и ту же фамилию, и всему виной устаревший закон о браке. Как пишет The Guardian, согласно данным нового исследования, если Япония не отменит закон, согласно которому супружеские пары должны иметь одну фамилию, к 2531 году каждый японец будет известен как "Сато-сан".

Согласно опросу, проведенному в марте 2023 года, "Сато" уже возглавляет список японских фамилий, составляя 1,5% от общей численности населения, второе место занимает "Сузуки".

По расчетам автора исследования, профессора экономики Университета Тохоку Хироши Ёсиды, доля японцев с именем Сато увеличилась в 1,0083 раза с 2022 по 2023 год. Если предположить, что этот показатель останется постоянным и не будет изменений в законе о фамилиях, то около половины населения Японии будет носить это имя в 2446 году, увеличившись до 100% в 2531 году.

Видео дня

Нация Сато "не только будет неудобной, но и подорвет индивидуальное достоинство", сказал он, добавив, что эта тенденция также приведет к утрате семейного и регионального наследия.

Пары в Японии должны выбрать, какую фамилию они будут использовать при вступлении в брак, но в 95% случаев имя меняет женщина. Хотя правительство разрешило указывать девичьи фамилии рядом с фамилиями в браке в паспортах, водительских правах и свидетельствах о месте жительства, Япония остается единственной страной в мире, которая требует, чтобы супруги использовали одну и ту же фамилию.

Ранее УНИАН писал, что в японском городе Киото местные власти решили запретить туристам доступ в исторический квартал Гион, где проживают представительницы редкой профессии - гейши. Все из-за наглых туристов, которые агрессивно преследуют этих женщин, чтобы сделать фото, или даже украсть украшения из их причесок.

Вас также могут заинтересовать новости: