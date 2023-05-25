Самолеты страны-агрессора заметили над Тихим океаном и Японским морем.

В четверг, 25 мая, Япония подняла в небо реактивные истребители. Причиной для этого стали российские военные самолеты Ил-20, пишет Sky News.

В японском министерстве обороны сообщили, что российские военные самолеты заметили над Тихим океаном и Японским морем.

Один Ил-20, используемый для сбора информации, летал туда и обратно из Охотского моря в Тихий океан.

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Второй Ил-20 летел к водам у острова Садо в восточной части Японского моря, затем повернул в сторону континента.

Инциденты с самолетами РФ - ято сообщалось

Российская Федерация регулярно совершает провокации в авиационном пространстве в разных уголках мира. К примеру, ранее в этом месяце российский самолет-истребитель Су-35 совершил "агрессивные и опасные маневры" во время операции Европейского агентства пограничной и береговой охраны по патрулированию авиапространства над Черным морем.

Соединенные Штаты Америки заявляли о воздушных провокациях россиян в Сирии. ВВС Великобритании и Германии перехватывали самолеты РФ вблизи воздушного пространства Эстонии, над Финским заливом и Балтийским морем.

В прошлом месяце румынские истребители перехватывали два российских Су-27, которые выявили в зоне ответственности НАТО.

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