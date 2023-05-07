Такое поведение является абсолютно неприемлемым и свидетельствует о "провокационной" позиции России, говорят в оборонном ведомстве Румынии.

В пятницу, 5 мая, во время операции Европейского агентства пограничной и береговой охраны по патрулированию авиапространства над Черным морем, которой командовала Румыния, российский самолет-истребитель Су-35 (ими страна-агрессор бьет по Украине), совершил "агрессивные и опасные маневры".

Как сообщили в польской пограничной службе, в то время как авиапространство патрулировали польские самолеты, российский Су-35 трижды приблизился к экипажу на короткое расстояние (самолет РФ был всего в пяти метрах от носа) и улетел.

В результате такого сближения польский самолет испытал турбулентность и потерю высоты. Такие действия пограничная служба ЕС называет "агрессивными и опасными маневрами".

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В результате инцидента румынские и испанские боевые самолеты были приведены в готовность к вмешательству, но до этого не дошло. В то же время Министерство обороны Румынии заявило, что такое поведение является абсолютно неприемлемым и свидетельствует о "провокационной" позиции России в международном воздушном пространстве над Черным морем. Также провокацией этот инцидент считает польское правительство.

"Это похоже на спланированную провокацию со стороны России. Мы видим, что Россия пытается привлечь внимание международного сообщества", - сказал Polsat News представитель польского правительства Петр Мюллер.

Инциденты с самолетами РФ-Что сообщалось

Страна-агрессор регулярно прибегает к провокациям в авиационном пространстве в разных уголках мира.

В марте ВВС Великобритании и Германии перехватывали самолет РФ вблизи воздушного пространства Эстонии, в апреле - три российских самолета над Финским заливом и Балтийским морем вблизи авиапространства НАТО.

Также в начале апреля румынские истребители перехватили два российских Су-27. В конце месяца американские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика Российской Федерации Ту-95.

США также заявили, что российские пилоты устраивают воздушные провокации в отношении американских пилотов в Сирии.

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