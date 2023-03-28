Не идет речь о необходимости увеличивать возможности ВСУ из-за расширения тактического ядерного оружия в Беларуси.

На сегодня в ВСУ хватает мобилизационного ресурса, мобилизационные мероприятия проводятся постоянно, отметил в эфире Радио Свобода член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский.

Так Вениславский прокомментировал заявление нардепа Давида Арахамии, который в комментарии Sky News накануне предположил, что в Украине может начаться дополнительная мобилизация с учетом растущих угроз со стороны Беларуси.

Вениславский подчеркнул, что на сегодня угроз с точки зрения расширения агрессивных действий со стороны Беларуси нет: "На постоянной основе в Беларуси находятся 5-6 тысяч батальонов, один отряд спецназначения. Они осуществляют определенные демонстрационные действия, но признаков того, что с территории республики может быть расширена агрессия, на данный момент нет".

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Так же речь не идет о необходимости увеличивать возможности ВСУ, кроме уже имеющихся, из-за расширения тактического ядерного оружия в Беларуси.

Комментируя непосредственно возможность дополнительной мобилизации, Вениславский подчеркнул, что в стране действует всеобщая мобилизация, согласно которой мобилизуют, если в этом возникнет необходимость, военнообязанных лиц.

"На сегодня потребностей, по выводам наших военных, в резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся постоянно", - ответил вениславский.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси - что известно

25 марта Путин подтвердил передачу Лукашенко одного ОТРК "Искандер" - потенциальных носителей ядерного оружия. Он добавил, что 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

По словам Путина, Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

"Искандеры" размещены на территории Беларуси по крайней мере с декабря 2022 года, но их использовали российские войска. Правда, в январе этого года МО Беларуси заявило, что может их "автономно использовать".

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