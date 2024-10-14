Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Он отметил, что США готовы к таким переговорам "без предварительных условий" и отметил, что не будет пользы ни для их стран, ни для мира от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов". Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

В контексте этих заявлений следует понимать, что в Нью-Йорке проходит встреча "ядерной пятерки". По большому счету, эта инициатива Джо Байдена вызвана тем, что сейчас мир находится перед угрозой разрушения системы ядерного сдерживания.

И это вопрос не только в контексте постоянных угроз от Северной Кореи, это вопрос в том, что война в Украине открывает "ящик Пандоры". Ведь другие страны, которые в свое время, начиная с середины прошлого века, отказались от "ядерки" принятием различных ограничительных договоров, сейчас понимают, что заверения, которые были сделаны в контексте ядерного нераспространения, прекращают действовать.

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Будапештский меморандум показал себя с негативной стороны. Идея ядерного разоружения третьих стран не имела ожидаемого эффекта. Недопущение появления ядерного оружия как оружия сдерживания провоцирует конфликты и локальные войны. Они же могут превратиться в Третью мировую войну. Поэтому, повторюсь, страны, которые в свое время отказались от ядерной программы (в частности Германия, Австралия, Бразилия, Аргентина, Южно-Африканская республика) сейчас ставят вопрос о желании восстановить свои ядерные программы. В этом списке также есть Турция. А, к примеру, Иран уже прямо говорит о необходимости завершить получение ядерного оружия.

Таким образом, фактически, сейчас те системы и договоренности, которые были прописаны в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и в договоре о запрете его испытания в режиме ракетного сдерживания, почти развалились. Поэтому, на данный момент договоренности по ядерному нераспространению не эффективны. Кстати, МАГАТЭ также не способно обеспечить безопасность ядерных объектов, и Запорожская атомная электростанция является тому подтверждением, ведь она находится в российской оккупации, где ведутся активные боевые действия. Перед этим аналогичная ситуация была на Чернобыльской АЭС...

Поэтому на данный момент мы говорим о попытке Байдена найти понимание, по крайней мере очертить рамки, в которых можно вести диалог и дискуссии со странами, которые обладают ядерным оружием. И что они могут предложить третьим странам, которые сейчас его требуют, чтобы защититься.

Россия же не меняет свою позицию: если глобальный мир не договаривается, она будет спонсором ядерного оружия и предоставит его кому угодно.

Да, это противоречит позиции Китая, который не хотел бы, чтобы ядерное оружие раздавали направо и налево, и хотел бы контролировать эту ситуацию. Для него вопрос ядерного нераспространения актуален, и у него могут возникнуть по этому поводу неожиданные точки соприкосновения с Западом. Но несмотря на то, что Пекин, конечно, имеет влияние на Москву, полностью контролировать ее и говорить, как поступать, он не может. Москва не считает себя обязанной что-то там согласовывать с Пекином на уровне оперативно-тактических вопросов. Плюс, Китай сейчас заинтересован в продолжении войны низкой интенсивности в Украине, которая ослабляет Запад и Россию.

В общем, учитывая последние тенденции и разговоры, можно сказать, что порог возможного применения тактического ядерного оружия снизился. Но все равно применение ядерных зарядов является одним из вероятных сценариев во время как нашей войны, так и, возможно, других войн на данном этапе.

У мира нет инструментов влияния на недопущение или создание условий для неиспользования ядерного оружия.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества