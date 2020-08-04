В результате взрыва в Бейруте погиб лидер партии

Политик был в своем кабинете, когда произошел взрыв.

В результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник в порту Бейрута погиб лидер ливанской фалангистской партии «Катаиб» (Kataeb) Назар Наджарян.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное агентство новостей NNA.

Политик был в своем кабинете, когда произошел взрыв, и получил тяжелую травму, несовместимую с жизнью.

Справка УНИАН. Ливанская фалангистской партия «Катаиб» является правой националистической политической силой, выступающая против режима Башара Асада. При этом неоднократно высказывалась за военный нейтралитет.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения. Известно о как минимум 10 жертв и сотни раненых.

По словам главы службы безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута могли стать взрывчатые вещества, хранившиеся там.

Пока нет информации, что среди пострадавших могли быть граждане Украины.

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