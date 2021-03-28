По данным полиции, бомбу взорвали двое мужчин, которые погибли на месте взрыва.

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв возле католического собора, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 14 человек.

Как сообщает DW по данным полиции, бомбу взорвали двое мужчин, которые погибли на месте взрыва.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. Отмечается, что на телекадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. На месте взрыва полиция обнаружила части человеческого тела.

Согласно сообщению, человек, представившийся священником, рассказал в эфире индонезийского телеканала Metro TV, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам. По его словам, один из нападавших пытался подъехать на мотоцикле к входу в церковь, но был остановлен.

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Автор: Екатерина Жирий