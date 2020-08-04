Ударная волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра (фото)

Уже известно о десяти погибших.

Огромный взрыв возле центра Бейрута привел к гибели по меньшей мере 10 человек, сотням раненых и сотрясению ударных волн по всей ливанской столице, разбив окна и разрушив балконы квартир. Ударная волна от взрыва докатилась даже до Кипра.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, взрыв произошел в районе городского порта, где находились склады с взрывчаткой или, по другим данным, химическими веществами.

По меньшей мере 10 погибших были доставлены в больницы. Ливанский Красный Крест заявил, что сотни людей были доставлены в больницы для лечения.

Президент Ливана Мишель Аун призвал к экстренному заседанию Высшего совета обороны страны.

«Все окна в центре города разбиты, и вокруг ходят раненые. Это полный хаос», - рассказывают очевидцы.

На Кипре жители сообщили о двух крупных ударах. Один житель рассказал, что его дом трясся.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел сильный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения.

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