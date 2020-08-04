В Израиле заявили о непричастности к взрыву в Бейруте

Взрыв в Бейруте вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

Вооруженные силы Израиля сообщили, что не имеют отношения к мощному взрыву в порту Бейрута.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей Армии обороны Израиля.

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Как пишет издание со ссылкой на источники из "Хезболлы", информация об атаке израильских ВВС по их оружейному складу не соответствует действительности.

О непричастности Израиля к взрыву также заявил глава МИД этой страны Габи Ашкенази в эфире одного из телеканалов, пишет CNN.

"Нет причин не верить сообщениям из Бейрута о том, что это был несчастный случай", - сказал Ашкенази.

Непричастность Израиля подтвердили CNN и два источника в правительстве. "Израиль не имеет никакого отношения к инциденту", - отметили источники.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого, по данным Reuters, стали, по меньшей мере, 10 человек. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

Издание Reuters также ведет онлайн-трансляцию с места взрыва в Бейруте

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