В Бейруте произошел мощный взрыв: видео с места взрыва

Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва.

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв в районе городского порта.

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Министр здравоохранения Ливана сообщил о сотнях раненых в результате происшествия, передает Aljazeera.

Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва - ранее предполагалось, что взорвался корабль с пиротехникой, но судя по кадрам, это, скорее всего, был склад.

Reuters вел трансляцию с места происшествия:

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого, по данным Reuters, стали, по меньшей мере, 10 человек.

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