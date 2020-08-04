В Бейруте произошел мощный взрыв: видео с места взрыва
21:07, 04 августа 2020Мир
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Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва.
Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв в районе городского порта.
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Министр здравоохранения Ливана сообщил о сотнях раненых в результате происшествия, передает Aljazeera.
Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва - ранее предполагалось, что взорвался корабль с пиротехникой, но судя по кадрам, это, скорее всего, был склад.
Reuters вел трансляцию с места происшествия:
Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого, по данным Reuters, стали, по меньшей мере, 10 человек.
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