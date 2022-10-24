55 депутатов публично заявили о своей поддержке Бориса Джонсона, выбывшего из гонки.

Самая большая поддержка членов парламента Великобритании у Риши Сунака.

Об этом сообщает ВВС.

В сообщении сказано, что сейчас 178 из 357 депутатов обнародовали свою поддержку: Риши Сунак - 153 депутатов, Пенни Мордаунт - 25 депутатов. Они являются двумя кандидатами, которые подтвердили, что баллотируются.

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При этом отмечается, что речь идет лишь о депутатах, которые официально сообщили BBC, кого они поддерживают, или депутатах, которые публично заявили о своей поддержке.

Кандидатам нужна поддержка по меньшей мере 100 депутатов-тори.

Еще 55 депутатов публично заявили о своей поддержке Бориса Джонсона, выбывшего из гонки.

Борьба за пост премьера Британии

Ранее ВВС сообщала, что Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии. Экс-премьер считает, что смог бы одержать победу, но это было бы неправильно.

"Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте. И хотя я связался с Риши (Сунаком) и Пенни (Мордаунт) - потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах - мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.

За кресло премьера боролись экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс.

6 сентября Трасс стала премьер-министром Великобритании. Уже 20 октября она подала в отставку.

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