Василий Боднар отметил, что турецкие оппозиционные партии достаточно "проукраинские".

Оппозиция в Турции, основным представителем которой является кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, поддерживает Украину в войне с Россией. Самой "проукраинской" является "Добрая партия".

"Наиболее громко о своей позиции относительно агрессии России против Украины заявляла так называемая "Добрая партия". Это второй коалиционный партнер среди оппозиции. Они занимали наиболее громкую на протяжении всей войны проукраинскую позицию", - рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио Свобода.

При этом он отметил, что партия-лидер турецкой оппозиции – Республиканская народная партия, представители которой также демонстрируют поддержку Украины, но говорит также о диалоге с Москвой.

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По его словам, любая турецкая партия ориентируется на национальные интересы Турции и "другой позиции занимать не будет". Боднар отметил, что отказ от антироссийских санкций объясняется тем, что "любая партия зависит от мнения бизнеса", потому что экономика страны "экспортоориентированная".

"Крупные бизнес-ассоциации с самого начала войны в 2014 году выступали от любых ограничений в торговле с Россией. Но, конечно, есть принципиальная позиция о том, чтобы ограничивать доступ товаров, которые имеют санкционные ограничения Запада, и не позволять иностранным компаниям использовать территорию Турции для обхода этих санкций. Это государственная политика. И это же самое поддерживает и оппозиция, которая также декларирует готовность быть более открытой к Западу", - объяснил дипломат.

В то же время он указал, что 92% населения "носит антизападные настроения", из-за чего "очень трудно" формировать отличную от нынешней политику, хотя действующая турецкая власть поддержала Украину с первых дней полномасштабной войны.

"Это и сотрудничество в сфере высоких технологий. Те беспилотные летательные аппараты, вертолеты и другая техника летают на наших двигателях в Турции, есть много других сфер сотрудничества. Это взаимовыгодные взаимодополняющие форматы, которые, надеюсь, будут важны для любого, кто выиграет президентские выборы в Турции", - подытожил Боднар.

Выборы в Турции - что известно

14 мая в Турции состоялся первый тур президентских выборов и основное голосование за новый парламент. Главным соперником Эрдогана стал представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

По итогам первого тура ни один кандидат не набрал 50% голосов, в связи с чем назначен второй тур президентской гонки на 28 мая. Бороться за право возглавлять страну поборятся нынешний президент и лидер оппозции.

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