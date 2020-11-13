Дональд Трамп надеется сохранить поддержку своего электората.

Президент США Дональд Трамп может вскоре объявить о своем плане баллотироваться в Белый дом в 2024 году.

Это произойдет, если избранный президент Джо Байден будет официально признан победителем выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Издание сообщает, что во время недавней встречи в Белом доме Трамп разговаривал с несколькими своими советниками. Многие из них сказали Трампу, что его шансы изменить исход выборов с помощью судебной волокиты крайне низки.

"Он знает, что все кончено", - сказал изданию один из советников.

Также в издании отмечают, что у президента США нет более широкой стратегии, чтобы продолжать отрицать результаты выборов в нескольких ключевых штатах.

Именно поэтому Трамп надеется сохранить поддержку своего электората, размышляя над своей деятельностью после того, как покинет Овальный кабинет.

Во время встречи Дональд Трамп сказал своим советникам, если победителем официально объявят Байдена, он серьезно подумает об объявлении своего участия в выборах президента США 2024 года.

Выборы в США: что известно

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

В то же время, по данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 279, а по некоторым данным - 290.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после этого, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: УНИАН