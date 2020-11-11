В штате Джорджия вручную полностью будут пересчитаны все бюллетени на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября.
Как сообщает телеканал CNN об этом заявил секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер на пресс-конференции в Атланте.
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"С такой малой разницей, придется провести вручную полный пересчет в кождом округе", - сказал он.
По убеждению Раффенспергера, пересчет "поможет укрепить доверие".
Он ожидает, что пересчет будет сделан вовремя для утверждения властями штата результатов.
Сейчас в штате Джорджия окончательно не определен победитель перезидентськой гонки, но Джо Байден опережает Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов.
По последним подсчетам, в этом штате уже обработано 99% бюллетеней. За Байдена проголосовали 2 млн 471 тыс. 906 избирателей, а за Трампа - 2 млн 457 тыс. 794.
Победитель выборов в штате Джорджия получит 16 голосов от коллегии выборщиков.
Президентские выборы в США
- В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.
- В то же время, по данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосов Байден уже имеет не менее 279, а по некоторым данным - 290.
- 14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии избирателей, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.
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