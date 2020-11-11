По последним подсчетам, в этом штате уже обработано 99% бюллетеней, Байден опережает Трампа более чем на 14 тыс. голосов.

В штате Джорджия вручную полностью будут пересчитаны все бюллетени на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября.

Как сообщает телеканал CNN об этом заявил секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер на пресс-конференции в Атланте.

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"С такой малой разницей, придется провести вручную полный пересчет в кождом округе", - сказал он.

По убеждению Раффенспергера, пересчет "поможет укрепить доверие".

Он ожидает, что пересчет будет сделан вовремя для утверждения властями штата результатов.

Сейчас в штате Джорджия окончательно не определен победитель перезидентськой гонки, но Джо Байден опережает Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов.

По последним подсчетам, в этом штате уже обработано 99% бюллетеней. За Байдена проголосовали 2 млн 471 тыс. 906 избирателей, а за Трампа - 2 млн 457 тыс. 794.

Победитель выборов в штате Джорджия получит 16 голосов от коллегии выборщиков.

Президентские выборы в США

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

В то же время, по данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосов Байден уже имеет не менее 279, а по некоторым данным - 290.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии избирателей, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: Виталий Саенко