Также известно, что такой же уровень охраны оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.

Секретная служба США направила дополнительную группу охранников к штабу кандидата в президенты Джо Байдена в штате Делавэр. Такое решение приняли после того, как кампания демократа заявила о возможном "большом объявлении" сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

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Вероятно в штабе Байдена ожидают, что сегодня Байден официально станет новоизбранным президентом США после подсчета голосов в последних штатах.

Обычно Секретная служба значительно усиливает охрану новоизбранного президента после объявления его победителем.

Также известно, что такой же уровень охраны оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.

Выборы президента США: Трамп против Байдена

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Автор: УНИАН