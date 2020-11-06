Секретная служба США направила дополнительную группу охранников к штабу кандидата в президенты Джо Байдена в штате Делавэр. Такое решение приняли после того, как кампания демократа заявила о возможном "большом объявлении" сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
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Вероятно в штабе Байдена ожидают, что сегодня Байден официально станет новоизбранным президентом США после подсчета голосов в последних штатах.
Обычно Секретная служба значительно усиливает охрану новоизбранного президента после объявления его победителем.
Также известно, что такой же уровень охраны оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.
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Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США: "Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, поступившие с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН)", - заявил Трамп.
В настоящее время продолжается подсчет голосов.
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