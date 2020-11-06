Однако победителем станет тот, за кого 14 декабря официально проголосует коллегия выборщиков.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден оставляет своего соперника Дональда Трампа позади президентской гонки. Стали известны предварительные результаты голосования в Пенсильвании и Джорджии. Вместе с оптимистическими прогнозам поддержки демократа в Неваде и Аризоне – это почти гарантирует его победу на выборах.

Об этом пишет CNN.

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Пенсильвания и Джорджия до последнего оставались спорными штатами, аналитики не брались прогнозировать, кого из кандидатов поддержат избиратели.

Теперь известно, что досчитают еще более 10 тысяч почтовых бюллетеней в пробайденовских пригородах Джорджии.

После обработки примерно 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов, отмечает Европейская правда.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов избирателей, в Пенсильвании – все 20. Без поддержки Пенсильвании и Джорджии Трамп не сможет найти дополнительные голоса, пишет издание со ссылкой на заявления представителей местных властей.

Пока это не окончательные результаты. Победителем станет тот, за кого 14 декабря официально проголосует коллегия выборщиков.

Наступление Трампа на объявление результатов выборов президента США

Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США: "Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, поступившие с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН)", - заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал остановить подсчет избирательных бюллетеней, а его конкурент, кандидат от Демократической партии Джо Байден - учесть каждый голос.

В настоящее время продолжается подсчет голосов.

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Перевод: Яна Ставская