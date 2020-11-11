Майк Помпео заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после подсчета каждого "законно" поданного голоса, администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок, а демократ Джо Байден потерпит поражение.

Помпео сделал это заявление после того, как практически все лидеры западных стран, включая ближайших союзников Вашингтона - Великобританию и Францию, уже поздравили с победой на выборах избранного президента Байдена, пишет Голос Америки.

"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Госсекретарь заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов. "Мы собираемся подсчитать все голоса", - заявил Помпео.

Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, столкнулся с рисками, угрожающими задержать передачу ему власти, так как Трамп собирается оспорить свое поражение на выборах в судебном порядке. Конгресссмены-республиканцы поддержали президента, заявляя, что у Трампа есть право на подобные действия.

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Сам Джо Байден, комментируя заявление Помпео, улыбнулся и заверил, что ничто не остановит передачу власти в США.

Госсекретарь не ответил прямо на вопрос журналиста о том, наносит ли ущерб отказ Трампа признать свое поражение тем усилиям, которые Госдепартамент прикладывает для проведения свободных и справедливых выборов за рубежом. Госсекретарь подчеркнул, что Госдепартамент делает все возможное "для проведения безопасных и надежных, свободных и справедливых выборов во всем мире".

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Александр Топчий