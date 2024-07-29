Главной целью России на самом деле является вовсе не аннексия разрушенных и плотно заминированных территорий Причерноморья и Донбасса.

Возможное президентство Дональда Трампа грозит Украине не только остановкой поставок оружия и принуждением к территориальным уступкам, но и принуждением к провозглашению нейтрального статуса. Последнее, вероятно, является самой желанной целью Кремля, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что цель сделать Украину нейтральной озвучил в июне сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом в случае победы на выборах.

"Очевидно, что Россия сейчас хочет кастрированной Украины, которая не сможет должным образом защитить себя. Она до сих пор хочет покорить Украину. И мы этого не допустим", - объяснял цель россиян советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Нейтрального статуса Украины и фактического роспуска украинской армии требовала Россия в проекте так называемого мирного соглашения весной 2022 года. "Они просили, чтобы мы положили оружие на склады, которые они будут охранять. И полного вето на нашу внешнюю политику", - описал суть российских требований украинский чиновник, имя которого FT не называет.

Автор публикации отмечает, что украинцы хорошо понимают всю опасность принятия российских требований, однако дискуссия о нейтралитете до сих пор остается актуальной.

"Самым большим препятствием для мира является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки - хотя это и реально. Дело в том, что Россия все равно будет требовать урегулирования, которое предусматривало бы подчинение 80% территории Украины, которую она не контролирует. (...) Именно поэтому гарантии безопасности для Украины будут центральными для любых будущих мирных переговоров", - говорится в статье.

Принять Украину в НАТО, пока Россия все еще оккупирует часть территории страны, было бы сложно. Образцом могла быть Западная Германия времен холодной войны, но в такой вариант мало кто верит.

Еще одна идея, которая имеет мощных сторонников в Вашингтоне, - это "израильский вариант", или "вариант дикобраза". Он предполагает, что вместо официальных договорных обязательств по защите Украины Запад просто поможет Украине вооружиться так, чтобы самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.

"Но даже вариант с дикобразом противоречит требованиям России по кастрированной Украине. (...) Путин, похоже, ждет событий в Америке. Администрация Байдена не согласится на кастрацию Украины. Но администрация Трампа-Вэнса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, Путин имеет все стимулы продолжать борьбу", - пишет FT.

Угрозы от президентства Трампа

Как писал УНИАН, некоторые члены НАТО могут отказаться от поддержки Киева, если победит Трамп. Если Трамп вернется в Белый дом, Соединенное Королевство и другие европейские члены НАТО могут столкнуться с трудным выбором: либо принять принудительное урегулирование в пользу России, либо вопреки воле США поддержать президента Украины Владимира Зеленского и продолжить помощь в сопротивлении российской агрессии.

Также мы рассказывали, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может иметь однозначно негативные последствия для всего мира. Если он реализует свое обещание о 60-процентной пошлине на импорт из Китая и 10% из других стран, это разрушит архитектуру нынешней системы мировой торговли.

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