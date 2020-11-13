В команде Байдена считают, что это могло бы послать важный дипломатический сигнал.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон может получить должность в администрации Джо Байдена. В частности, в частных разговорах в Вашингтоне обсуждают ее возможное назначение на роль посла США в ООН.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на информированный источник.

"Логика такого шага заключается в том, что так Байден сможет подчеркнуть важность должности для его администрации. А назначение Клинтон поднимет престиж самого ООН во времена, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене угасают", - говорится в статье.

Читайте такжеБайден готовит основу для своей новой администрации несмотря на сопротивление ТрампаИздание пишет, что продолжаются разговоры и о других назначениях. Например, Стив Ричетти, который был главой администрации Байдена во времена, когда он был вице-президентом, теперь станет старшим советником президента США. А Тед Кауфмен может возглавить администрацию. Ранее он временно заменял Байдена в Сенате, когда тот перешел на пост вице-президента во времена Барака Обамы. Еще один давний соратник Майк Донилон, тоже, скорее всего, станет старшим советником нового президента США.

Издание пишет о закрепление победы Байдена в Аризоне. Таким образом, он стал первым кандидатом-демократом, который снискал расположение штата с 1996 года. Аналитический центр Edison Research прогнозирует, что в итоге Байден получит 290 электоральных голосов, в то время как результат Трампа остановится на 217. Аризона же стала четвертым штатом, который Байден отобрал у Трампа, если сравнивать с результатами выборов 2016 года.

В целом все эти элементы подчеркивают реальность, которую Байден уже принял, а Трамп и некоторые ключевые республиканцы - нет. Нынешний президент США вряд ли сможет набрать достаточное количество голосов в важных штатах, чтобы отобрать победу у Байдена.

Выборы президента США 2020: чем все кончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Лесь Дымань