Примечательно, что социолог из кампании Трампа Тони Фабрицио преуменьшил значение любых опросов, свидетельствующих о росте поддержки Харрис.

Вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как президент Джо Байден завершил свою предвыборную кампанию. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Отмечается, что Харрис, опередила Трампа с результатом 44% против 42% в общенациональном опросе, с разницей в пределах 3-процентной погрешности. Примечательно, что еще 15-16 июля Харрис и Трамп набирали 44% голосов, а по результатам опроса 1-2 июля Трамп опережал ее на один процентный пункт.

"Хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами политических кандидатов, несколько конкурентных штатов, как правило, смещают баланс в Коллегии избирателей США, которая в конечном итоге решает, кто победит на президентских выборах", – поясняет Reuters. Видео дня

Примечательно, что социолог из кампании Трампа Тони Фабрицио преуменьшил значение любых опросов, свидетельствующих о росте поддержки Харрис, утверждая, что ее популярность, скорее всего, временно возрастет из-за широкого освещения ее новой кандидатуры в СМИ.

Журналисты обратили внимание, что кандидаты часто ожидают, что после формального признания выдвижения от их партии на партийных съездах, подобных тому, который состоялся на прошлой неделе у Трампа, наступит резкий скачок в рейтингах. Но опрос не показал никаких признаков этого.

Отмечается, что около 56% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что 59-летняя Камала Харрис имеет "острый ум и способность решать проблемы", по сравнению с 49%, которые сказали то же самое о 78-летнем Трампе. И только 22% избирателей так оценили Байдена.

В то же время около 80% избирателей-демократов сказали, что положительно относятся к Байдену, о Харрис то же самое сказали 91% опрошенных. Три четверти избирателей-демократов согласились с утверждением, что партия и избиратели должны поддержать Харрис сейчас, и лишь четверть сказали, что за номинацию от партии должны соревноваться несколько кандидатов.

"Когда избирателям, участвовавшим в опросе, показали гипотетический бюллетень, который включал независимого кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Харрис опередила Трампа с перевесом 42% против 38%, что выходит за пределы погрешности. Кеннеди, за которого проголосовали 8% избирателей, еще не был включен в бюллетени во многих штатах перед выборами 5 ноября", – отмечается в материале.

Выборы в США

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидата Камалу Харрис. Демократы еще не утвердили ее официально, однако Харрис уже выступила на своем первом предвыборном митинге в штате Висконсин.

Вице-президент США подняла ряд важных для американского народа вопросов. В частности, речь шла о свободе работников вступать в профсоюз, доступном медицинском обслуживании, доступной детской опеке, оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, достойном выходе на пенсию, праве каждого американца голосовать, безопасности от насилия с использованием оружия и запрете на аборты.

"И мы, которые верим в репродуктивную свободу, остановим крайние запреты Дональда Трампа на аборты, потому что мы доверяем женщинам принимать решения относительно собственного тела, а не позволять правительству указывать им, что делать. И когда Конгресс примет закон о восстановлении репродуктивных свобод, как президент Соединенных Штатов, я подпишу его", – подчеркнула она.

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