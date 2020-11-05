Демократы в результате подсчета голосов, скорее всего, получат 226 мандатов, а республиканцы - 209.

Демократическая партия США, вероятнее всего, получит большинство в палате представителей страны.

Об этом сообщает NBC News.

Демократы в результате подсчета голосов, скорее всего, получат 226 мандатов, а республиканцы - 209. Для контроля над нижней палатой парламента необходимо иметь в распоряжении 218 мест.

При этом республиканцы оставили за собой большинство в сенате.

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Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. Разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная, поэтому интрига держится до последнего. Для победы кандидату необходимы 270 голосов.

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Автор: УНИАН