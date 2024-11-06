Ранее в Кремле публично заявили, что поздравлять Трампа с победой не намерены.

Российские элиты, в том числе президент Владимир Путин, тайно поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом пишет "Вёрстка" со ссылкой на свои источники в парламенте и Кремле.

Утверждается, что поздравления были направлены неофициально — "через знакомых" по линии российского МИДа. Помимо Путина свои поздравления отправил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель правления крупнейшего в РФ банка "Сбер" Герман Греф, а также спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По мнению собеседников "Вёрстки", такое "неофициальное дружелюбие" российских властей объясняется надеждой Кремля на то, что при Трампе Россия улучшит свое положение в войне против Украины.

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"Надежды связаны, в первую очередь, с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации". А так Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас, чем Харрис", — заявил собеседник "Вёрстки" в российском парламенте.

При этом в Кремле не верят в способность Трампа закончить войну между Россией и Украиной за один день.

"А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко", — считает он.

Выборы в США: реакция России на победу Трампа

Как писал УНИАН, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично заверил, что Путин не будет поздравлять Трампа с победой, но готов к диалогу. Он отметил, что отношения США и России сейчас в самой низкой точке истории, но все может измениться.

Свое заявление опубликовал и российский МИД. Там утверждают, что "не питают иллюзий" относительно избранного американского президента, поскольку правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, якобы придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы".

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