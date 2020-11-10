Киев ждет, что после американской президентской гонки начнется определенная "перезагрузка" отношений с Вашингтоном.

После окончания президентских выборов в США украинские лидеры посылают своим союзникам в Вашингтоне очень простой сигнал: пожалуйста, не втягивайте нас в свои межпартийные битвы.

В годы президентства Дональда Трампа Украина часто оказывалась в центре американских политических противостояний. Об этом пишет New York Times, напоминая о процессе импичмента (и оправдания в Сенате) президента Трампа, а также усилиях его личного адвоката Рудольфа Джулиани найти политическую грязь на Джо Байдена и его сына Гантера.

В поздравительном сообщении в Twitter украинский президент Владимир Зеленский очертил ожидания на будущее.

Читайте также"Наша дружба становится только сильнее": Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США"Украина оптимистично смотрит на будущее стратегическое партнерство с США", - говорилось в его сообщении. После этого он привел список сфер, в которых Киев ждет на сотрудничество с Вашингтоном: "безопасность, торговля, инвестиции, демократия и борьба с коррупцией".

"Украина не должна участвовать в американских внутренних баталиях. Это наша главная надежда и цель. В Киеве все рады, что этот избирательный цикл подходит к концу", - сказал бывший советник Зеленского Игорь Новиков.

На фоне подсчета голосов в США чиновники в Киеве продолжают придерживаться принципа, согласно которому они избегают действий, которые можно было бы интерпретировать как лояльность к какой-то из сторон. Посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко во время интервью для украинских СМИ похвалил администрацию Трампа за предоставление Украине "реальной военной летальной, стратегической помощи" в битве с российскими силами на Донбассе. Но при этом Ельченко подчеркнул, что американская поддержка его страны - это дело обеих партий.

Вместе с тем, на протяжении последних четырех лет Украине было порой трудно держаться подальше от политических баталий между демократами и республиканцами. Телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал центральным в сообщении информатора, которое дало толчок процессу импичмента. Тем временем республиканцы продвигали безосновательные обвинения, согласно с которыми Джо Байден, будучи вице-президентом США, добился увольнения Генпрокурора Украины, чтобы "потопить" расследование против компании Burisma, на которую работал его сын.

Читайте такжеAtlantic Council: Украине стоит ждать серьезных изменений после победы БайденаТеперь, по словам политического аналитика Евгения Глибовитского, украинцы надеются, что все это можно будет оставить позади и сосредоточиться на "международных" проблемах.

"Победа Байдена возвращает некоторую уверенность в американском видении НАТО и других международных организаций. Это сделает украинскую способность расставлять приоритеты в сфере безопасности более управляемой", - пояснил эксперт.

Но главные цели для Украины остаются неизменными. Ей нужна поддержка в войне на Донбассе, финансовая помощь для истощенной экономики, а также помощь в попытках обуздать коррупцию и провести нужные реформы. Президенство Байдена может дать нужный толчок. В администрации Барака Обамы он был главным по вопросам Украины. Многие члены его команды имеют опыт работы с бывшим СССР.

"Победа Байдена должна хорошо сказаться на Украине, поскольку он продемонстрировал реальный интерес к реформам в стране. Украине сейчас остро нужен лидер, который смог бы подтолкнуть разные стороны продвигаться вперед в антикоррупционной повестке дня", - сказал аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Читайте такжеВ Кремле рассказали, поздравит ли Путин победителя президентских выборов в СШАКлючом будет подход новой администрации к Москве. Байден во время своей предвыборной кампании называл Россию главной угрозой для безопасности Америки.

"Он понимает геополитическую важность Украины в сдерживании зловещей активности России", - пояснил Эш.

По меньшей мере украинцы надеются, что из США перестанут поступать смешанные сигналы в отношении России и ее президента Владимира Путина. По словам Глибовитского, появление администрации Байдена, у которой "нет тайной влюбленности в мужчину в Кремле, точно поможет делу".

Выборы президента США 2020: чем все закончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Лесь Дымань