Импичмент Трампа: в Сенате начались дебаты по делу

Обвинения Трампу основываются на двух статьях: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

В Сенате сегодня начались дебаты по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как сообщает DW со ссылкой на информагенство dpa, рассмотрение дела по сути началось с обсуждения вопросов регламента процесса и обозначилось спорами и обоюдными обвинениями со стороны демократов и республиканцев.

В частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф заявил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл находится в сговоре с Трампом и пытается предвзято провести в Сенате процесс по импичменту. Его высказывание прозвучало после того, как Макконнелл обнародовал предложения относительно регламента процесса в Сенате. Они, в частности, предусматривают значительные препятствия для вызова свидетелей, которых хотят услышать демократы, а также для доступа к засекреченным правительственным документам.

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Процедура предусматривает проведение в Сенате голосования в конце судебного процесса. Для устранения Трампа с поста необходима поддержка двух третей сенаторов. Однако, большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, скорее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени будет длиться судебный процесс в Сенате, пока непонятно.

Рассмотрение в Сенате будет происходить по двум статьям обвинения в адрес американского президента - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Трампа на слушаниях по импичменту будут представлять известные юристы - Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин и Джон Ратклифф.

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что считает выдвинутые в отношении его обвинения в рамках процедуры импичмента - "оскорблением Конституции".