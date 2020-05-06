Сенат Польши отклонил голосование на президентских выборах по почте

Выборы президента Польши назначены на 10 мая.

Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", которая предлагала провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает DW, соответствующее голосование состоялось накануне вечером.

Выборы президента Польши назначены на 10 мая.

При рассмотрении документа "против" проголосовали 50 сенаторов, "за" - 35, один воздержался. Однако окончательное решение по законопроекту примет нижняя палата польского парламента - Сейм.

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В свою очередь Сейм может обойти решение Сената, для этого нижней палате понадобится абсолютное большинство голосов. Предварительно планируется, что нижняя палата польского парламента рассмотрит документ в четверг, 7 мая.

Идею провести голосование по почте много критикуют из-за сомнений относительно того, что в спешке организованные выборы будут проведены с соблюдением демократических стандартов. Центральная избирательная комиссия Польши заявила, что провести выборы 10 мая невозможно по юридическим и организационным причинам.

Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает действующий глава государства Анджей Дуда, он сейчас лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает должность президента Польши с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Польский сейм (нижняя палата парламента), принял закон, согласно которому президентские выборы могут пройти в этом году с помощью голосования по почте. После этого документ был направлен на рассмотрение Сената.