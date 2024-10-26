В партии власти уверены, что оппозиция не сможет устроить "переворот или революцию".

Оппозиционные партии Грузии не признают результаты парламентских выборов, на которых предварительно побеждает правящая партия. Об этом сообщает портал "Новости Грузия".

Хотя окончательные результаты голосования еще не были объявлены, предварительные данные, опубликованные грузинским Центризбиркомом обещают победу правящей "Грузинской мечте". В оппозиции с этим не согласны.

"Это украденные выборы, это узурпация власти и конституционный переворот в Грузии. Этому не бывать. Это не Россия, это не Венесуэла – это Грузия", — заявил лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, чья партия предварительно набирает около 11,2% голосов.

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Тина Бокучава, председатель партии "Национальное движение" из коалиции "Единство" (предварительно 9,8% голосов) обвинила власти в том, что они украли у грузинского народа победу и европейское будущее.

"Мы не признаем и не собираемся признавать результаты этих украденных выборов", — заявила она.

Оппозиционные партии обещают объявить о планах своих дальнейших действий позднее – после консультаций.

Тем временем власти уверяют, что оппозиция не сможет ничего сделать с этой ситуацией.

"У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию. Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена", — сказал генсек партии "Грузинская мечта" (предварительно 53% голосов), мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Кроме того, не признают предварительные данные Центризбиркома по парламентским выборам и неправительственные организации.

"Выборы не были честными. В предвыборный период мы видели, что государственные институты действовали в пользу правящей партии, не реагировали на конкретные нарушения, то же самое продолжалось и в день выборов. (...) Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией, не отражают волю граждан Грузии. На выборах было много проблем, и эти результаты однозначно нелегитимны", - заявила исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури.

Парламентские выборы в Грузии

Как писал УНИАН, сегодня в Грузии состоялось голосование в рамках выборов в парламент. Грузинские СМИ соощали о вбросах бюллетеней и драках на участках, хотя масштаб этих нарушений пока не ясен.

После закрытия участков партия власти объявила о своей победе, ссылаясь на данные своего экзитпола. Но оппозиция с этим не согласилась и сослалась на альтернативные экзитполы с другими результатами.

Позднее грузинский ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам обработки 70% протоколов. По ним правящая партия получает 53% голосов.

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