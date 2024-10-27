Он назвал правительство страны марионеточным.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не признал результаты парламентских выборов в Грузии.

В воскресенье, 27 октября, политик написал в микроблоге X, что поддерживает грузин в их борьбе за собственную свободу. Также Джонсон назвал правительство страны марионетками российского правителя Путина:

"Картина, складывающаяся в Грузии, понятна - вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее".

Выборы в Грузии

Напомним, что 26 октября в стране проходили парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила о победе правящей пророссийской партии "Грузинская мечта".

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Президент страны Саломе Зурабишвили заявляла, что победу одержала "Европейская Грузия". Впоследствии она отказалась признавать официальные результаты, сообщив о тотальной фальсификации и конфискации голосов.

Уже в понедельник, 28 октября, на площади Руставели в Тбилиси должен состояться митинг. Президент призвала людей сообщить всему миру, что жители страны не признают эти выборы. Между тем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны утвердят, несмотря на заявления оппозиции.

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