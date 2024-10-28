В частности грузинская оппозиция требует от власти провести повторные выборы в парламент.

В Тбилиси начался митинг сторонников оппозиции, которые не признают результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что протестующие перекрыли проспект Руставели.

В частности оппозиция в Грузии требует повторных выборов, которые должна провести "международная администрация", заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге у парламента Грузии, передает "Эхо Кавказа".

"Первое - и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе - мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье - мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим. Четвертое - у нас очень конкретное требование: это - провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация", - заявил Вашадзе.

Кроме того, он добавил, что оппозиция не планирует вести какие-либо переговоры с партией "Грузинская мечта", которая победила на выборах.

Также во время акции выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая ранее отказывалась признавать результаты таких выборов.

"Те, кто здесь, - вы не проиграли выборы. У вас украли голоса и пытаются украсть будущее! Но никто не имеет на это права, и вы не дадите никому этого права!", - заявила она.

В свою очередь протестующие освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приехал в Грузию с официальным визитом. По словам журналистов, политик, скорее всего, остановился в том самом отеле, где перед началом акции состоялась встреча лидеров оппозиции с представителям дипкорпуса.

Выборы в Грузии - что известно

Как писал УНИАН, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". Однако оппозиция не признала эти выборы и заявила, что власть украла у народа страны победу и европейское будущее.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране. По ее словам, в стране состоялись "российские выборы", а новые технологии были использованы для "обеления фальсификаций".

В свою очередь бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, призвал оппозицию выходить на масштабные протесты.

"Сейчас время для больших протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не будут терпеть несправедливости. Мы не должны терять времени", - отметил он.

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