Орбан уже поздравил пророссийскую власть Грузии с победой на выборах

От закрытия участков прошло всего 10 минут, когда венгерский премьер уже выразил свои поздравления партии "Грузинская мечта".

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел поздравить пророссийскую партию "Грузинская мечта" с победой.

Избирательные участки в Грузии закрылись чуть больше часа назад, и никаких данных от грузинского центризбиркома еще нет. Есть лишь довольно противоречивые данные экзитполов. Но венгерский премьер уже успел поздравить власти с победой.

"Поздравляем премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с убедительной победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше всего для его страны, и позаботился, чтобы его голос был услышан сегодня!" - написал Орбан на платформе Х.

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Парламентские выборы в Грузии

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании правящая партия "Грузинская мечта" использовала в своей пропаганде фотографии разрушенных украинских городов, чтобы показать, что ждет грузин, если они будут голосовать за антироссийские партии.

Сегодня в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, которое сопровождалось массовыми вбросами бюллетеней и столкновениями возле избирательных участков. После закрытия избирательных участков были объявлены результаты экзитполов, но они являются взаимоисключающими: провластные фиксируют победу власти, прооппозиционные утверждают, что победила оппозиция.

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