Изначально выборы планировали провести в сентябре, но их перенесли.

В Германии социал-демократы канцлера Германии Олафа Шольца и оппозиционные законодатели достигли соглашения о дате проведения досрочных выборов. По словам правительственных чиновников, знакомых с ходом переговоров, они состоятся в феврале 2025 года, сообщает Bloomberg.

Федеральные досрочные выборы были перенесены с 28 сентября на 23 февраля 2025 года, поделились чиновники. Они рассказали журналистам, что Шольц представит вотум доверия 16 декабря, что позволит проложить путь к выборам.

Поводом для проведения досрочных выборов стал распад трехсторонней коалиции во главе с Шольцем, напомнили в агентстве. В начале ноября он уволил министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии, которая затем вышла из правительства, что привело к тому, что в Бундестаге больше нет большинства.

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В агентстве заявили, что по данным местных опросов, лидер оппозиционного консервативного альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц является фаворитом выборов. Он сказал на конференции во вторник:

"Действительно пора канцлеру после трех лет так называемой коалиции прогресса проложить путь к новым выборам. Германия - спящая средняя держава, и она должна стать активной средней державой. Я гарантирую Европе новое руководство".

Шольц же считает, что у него есть шансы одержать победу на выборах, добавили в агентстве. Он напомнил, что ранее уже бросал вызов плохим показателям опросов, но в итоге смог стать канцлером.

В опросах общественного мнения правоцентристский альянс Мерца лидирует, набирая более 30%, подчеркнули журналисты. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" занимает второе место с 18%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия Германии с 16%.

Призывы к скорейшему проведению выборов поддержали и немецкие промышленные лоббисты, отметили в агентстве. Они утверждают, что Германия нуждается в политической стабильности.

Распад коалиции в Германии - важные новости

Напомним, что 6 ноября стало известно об увольнении министра финансов Германии Кристиана Линднера канцлером Олафом Шольцем. Это привело к распаду правящей коалиции.

Кроме того, Линднер позже рассказал о своей ссоре с Шольцем. Бывший министр финансов ФРГ поделился, что канцлер настаивал на необходимости выделить Украине три миллиарда евро, а он вместо этого предложил передать нашей стране крылатые ракеты Taurus.

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