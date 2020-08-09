"Теперь оппозиция - это Лукашенко": белорусский ресторатор предположил, что будет в Минске после выборов

Он отметил, что если на улицы Минска выйдет 100 тысяч протестующих, то «вопрос с выборами будет закрыт».

Белорусский ресторатор и оппозиционный общественный деятель Вадим Прокопьев предположил, как будут развиваться события в Минске после выборов 9 августа.

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В интервью "Апостроф TV" он отметил, что если на улицы Минска выйдет 100 тысяч протестующих, то «вопрос с выборами будет закрыт».

"Дальнейшие действия, как я предполагаю, будет сопротивление. Мирное сопротивление будет до провокаций. Провокации ставят оппозицию в положение абсолютной неопределенности. Я допускаю, что провокации со стороны власти могут это мирное сопротивление перевести в немирное. Власти это невыгодно, но у Лукашенко нет выхода. Мирным протестующим такая ситуация также выгодна. В Минске должно выйти 100 тысяч человек и тогда вопрос будет закрыт. Теперь оппозицией является Лукашенко и его меньшинство. Эти люди формально находятся у власти, которую они украли ", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне выборов происходят массовые протесты против действующего президента Александра Лукашенко.

8 августа в центре Минска прошли жесткие задержания людей, которые демонстрировали жест "Виктория" в поддержку акции автомобилистов.

7 августа велосипедный пробег в знак солидарности в Минске также закончился массовыми задержаниями и избиением участников шествия.

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