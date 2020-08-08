В Беларуси ОМОН "паковал" участников велопробега вместе с велосипедами (видео)

Одного гражданина вследствие жесткого задержания госпитализировали - у него началась эпилепсия.

Велосипедный пробег в знак солидарности в Минске закончился массовыми задержаниями и избиением участников.

Об этом сообщает местное издание TYT.BY.

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Задержания начались в конце акции. На камеры очевидцев происшествия попали сотрудники ОМОН и военные, которые буквально «паковали» граждан с велосипедами в автозаки.

Одного гражданина вследствие жесткого задержания госпитализировали - у него началась эпилепсия.

По предварительной информации правозащитников, сейчас задержаны 6 граждан. В задержаниях принимали участие милиция, силовики ОМОН и военные.

Велопробеги солидарности проходили в Минске и ранее, отмечают журналисты. Однако все прошлые разы задержания были не массовые: многих велосипедистов штрафовали за отсутствие зеркал.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.

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