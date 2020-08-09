Выборы в Беларуси: женщина выбралась из окна избирательного участка по лестнице, прихватив документы (видео)

Председатель комиссии заявил, что причиной «вылазки» стала заклинившая на участке дверь.

В день выборов президента Беларуси в сети опубликовали видео с избирательного участка №17 в Советском районе Минска. На нем можно видеть женщину, которая по лестнице выбирается со второго этажа здания, держа в руках документы.

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Как сообщает TUT.by, участок расположен в здании школы. Председатель комиссии Сергей Мосейкин заявил журналистам, что причиной «вылазки» стала заклинившая дверь.

«Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям, — пояснил он.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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