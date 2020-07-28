Вместо предвыборных обещаний: у Лукашенко показали, как будут разгонять народ водометами (видео)
Внутренние войска МВД Беларуси накануне выборов «выслужились» перед президентом страны Александром Лукашенко, показав ему, как собираются силой разгонять людей в случае акций протеста.
Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Наша Нiва».
Лукашенко посетил войсковую часть в Минске, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты были показаны на телеканале «Беларусь-1».
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«Тактическое специальное задание - действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий», — говорится в описании сюжета.
Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Президент заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били силовиков ногами, и призвал впредь не допускать такого
«А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», - заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
Как сообщал УНИАН, Лукашенко пригрозил привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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