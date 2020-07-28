Вместо предвыборных обещаний: у Лукашенко показали, как будут разгонять народ водометами (видео)

Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Внутренние войска МВД Беларуси накануне выборов «выслужились» перед президентом страны Александром Лукашенко, показав ему, как собираются силой разгонять людей в случае акций протеста.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Наша Нiва».

Лукашенко посетил войсковую часть в Минске, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты были показаны на телеканале «Беларусь-1».

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«Тактическое специальное задание - действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий», — говорится в описании сюжета.

Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Президент заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били силовиков ногами, и призвал впредь не допускать такого

«А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», - заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко пригрозил привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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