Боррель сказал, что Россия продолжает получать новое оружие, и указал конкретно на Иран.

Россия пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины перед зимой, чтобы оставить ее в темноте и холоде, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что западным союзникам Киева необходимо активизировать усилия по обеспечению противовоздушной обороны Украины, пишет Reuters.

"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод. Зима приближается, и после атак России на энергетические объекты мощности по производству электроэнергии на Украине сократились на две трети", - заявил Боррель журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Боррель выступил после того, как министры иностранных дел Европейского союза и ранее министры стран G7 провели переговоры с украинскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, чтобы обсудить, как помочь Украине в ближайшие недели.

"Мы должны поддержать Украину не только предоставлением военного потенциала, но и мощностей по производству электроэнергии. В противном случае этой стране придется очень тяжело зимой", - сказал Боррель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе объявила о кредите в размере до 35 млрд евро для экономики и армии Украины, заявив, что это необходимо для защиты страны от российских атак и помощи ей в перенесении зимы.

"Обе вещи нужно делать одновременно", - отметил Боррель, добавив:

"Не имеет смысла поставлять электрогенератор сегодня, если завтра его уничтожат".

Боррель сказал, что Россия продолжает получать новое оружие, и указал конкретно на Иран.

"Очевидно, что Россия получает новое оружие, в частности ракеты из Ирана. Мы так считаем, даже если иранцы это отрицают, но похоже на то", - отметил он.

Ситуация в украинской энергетике

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетическая система Украины подверглась атакам, что привело к веерным отключениям и ограничению подачи электроэнергии в некоторые регионы на несколько часов каждый день. Эти атаки усилились в последние недели перед зимой.

Дефицит электроэнергии на Украине может достичь 6 гигаватт этой зимой, что составляет около трети от ожидаемого пикового спроса, говорится в отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг.

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