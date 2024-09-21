Всего по городу зафиксировали три удара.

Поздно вечером 20 сентября россияне ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами, попадания пришлись, в частности, возле медучреждения в Шевченковском районе и в Киевском.

По Харькову было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"До 15 возросло количество пострадавших от вечернего обстрела Харькова. У всех, кроме детей, состояние среднее, у двух детей и одного одного взрослого - легкое. Восемь пострадавших госпитализированы", - написал он.

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В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.

"Горит автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание", - сообщил он.

Ранения получили четверо пациентов больницы, сообщил ее руководитель Руслан Врагов, пишет Суспільне.

"Эти пациенты уже хотели отдыхать. Был почти комендантский час. В результате попадания повреждена наша больница: это и четырехэтажное здание, и двухэтажное здание, задело девятиэтажное здание. Повылетали окна, осыпалась штукатурка, поотрывало потолки - повреждений очень много", - рассказал он.

По его словам, раненых задело стеклом, они в легком состоянии, им оказали помощь, отметил Врагов.

"Много людей было в укрытии, когда началась воздушная тревога. Те, кто желают спускаться в укрытие, они спускаются. Но некоторые остаются на своих кроватях. И те, кто остались на кроватях - четыре человека были ранены", - пояснил руководитель больницы.

Удар по Харькову 20 сентября

Россияне около 15:00 ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами, среди пострадавших - спасатели, которые ликвидировали пожар. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Обстрел Харькова: одно попадание КАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. К сожалению, ранены четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом", - написал он.

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