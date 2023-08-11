США продолжат работать с украинскими войсками.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что ситуация на фронте в Украине далеко не идеальная, однако наши Вооруженные силы совершили чудо, отбросив российских захватчиков на оборонительные позиции.

На брифинга он рассказал, что в США с самого начала предполагали, что контрнаступление будет тяжелым боем, независимо от того, когда начнется. По словам Райдера, Штаты будут и в дальнейшем работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые для борьбы возможности, включая обучение.

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии во время вторжения России", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что хотя ситуация на поле боя далеко не идеальна, но даже в таких условиях Силы обороны смогли реализовать возможности и достичь результатов.

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Как сообщалось в утреннем обращении, за прошедшие сутки российские войска пытались наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, но потерпели поражение. Всего 10 августа произошло 34 боевых столкновения.

С тем на Таврическом направлении есть движение вперед и успехи. Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 464 огневых задания.

По последним данным Россия потеряла на войне около 252 тыс. 780 человек.

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