Словацкий премьер продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, отметила директор больницы, в которой его лечат.

В центре внимания продолжает оставаться покушение на Фицо - словацкий премьер Роберт Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения, и его оперировали пять часов.

Операцию проводили в больнице, расположенной в городе Банска-Быстрица, в ней участвовали две бригады медиков, публикует сведения директора медучреждения Мириам Лапуниковой "Радио Свобода". По ее словам, состояние чиновника стабилизировалось, но остается "очень серьезным".

Лапуникова отметила, что Фицо продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

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15 мая в городе Гандлова, в котором проходило выездное заседание словацкого правительства, по премьеру на улице открыли огонь. Журналисты узнали, что злоумышленник попал в живот и голову чиновника.

Подозреваемого в совершении покушения сразу же задержали - им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Позже стало известно, что Фицо прооперировали. Газета Financial Times, ссылаясь на сведения высокопоставленного чиновника, писала, что глава правительства больше не находится в "опасной для жизни ситуации".

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