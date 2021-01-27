Здание вывели из эксплуатации в 2014 году / Скриншот
Альпинисты из Словении вскарабкались на самый высокий дымоход Европы.
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Высота дымохода составляет 360 метров, расположен он на электростанции словенского города Трбовле.
Здание вывели из эксплуатации в 2014 году, сейчас там один из самых сложных в мире маршрутов для скалолазов.
Опытным альпинистам Яньи Гарнбрет и Домену Скофику понадобилось 7,5 часов, чтобы пройти испытания. Они рассказали, что замерзли и проголодались во время подъёма.
Покорители высоты: альпинисты из Словении вскарабкались на самый высокий дымоход Европы
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