Доля тех, кто считает, что можно поддерживать хорошие политические отношения одновременно с ЕС и Россией, значительно снизилась.

По мнению подавляющего большинства опрошенных венгров, восприятие Венгрии в Европе ухудшилось после начала войны в Украине. Недовольство политикой премьера Виктора Орбана растет.

Об этом венгерская газета Népszava со ссылкой на результаты опроса Института Publicus.

В феврале 64% опрошенных классифицировали войну в Украине как российскую агрессию, в апреле только 56%. Спустя полгода после полномасштабного российского вторжения в Украину с этим утверждением согласны снова 63%. Но 19% опрошенных все еще считают, что Россия защищается. Люди с высшим образованием (80%) и жители столицы – Будапешта (77%) преимущественно классифицируют произошедшее как агрессию.

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Среди сторонников партии премьера Виктора Орбана Fidesz гораздо меньше (46%) считают, что Россия совершила агрессию, чем в лагере оппозиции (88%).

Число тех, кто ожидает от премьер-министра Виктора Орбана более жесткого, чем сейчас, осуждения России за нападение на Украину, увеличилось до 48%. У 34% респондентов такой потребности нет, 18% не ответили на вопрос. Значительно меньше сторонников Fidesz (15%) хотят видеть более жесткие действия премьер-министра, чем оппозиция (88%).

Все больше и больше людей недовольны пророссийской внешней политикой правительства Орбана перед полномасштабной войной в Украине. Доля недовольных и довольных в феврале была абсолютно одинаковой – по 46%. В апреле преобладали довольные (56%), а сегодня наблюдается обратная тенденция: недовольных 50%, удовлетворенных только 40%.

На вопрос о том, насколько вы удовлетворены тем, как правительство до сих пор реагировало на войну, в феврале 60% опрошенных заявляли, что удовлетворены. В апреле удовлетворенных было 66%, но к августу группа удовлетворенных сократилась до 42%. Группа неудовлетворенных увеличилась до 52%.

51% опрошенных не считают вероятным распространение войны на Венгрию, еще 30% – "скорее маловероятным". В этом отношении мнения людей с февраля изменились минимально. 56% рассчитывают, что война будет затяжной, но другие страны не будут "ввязываться" в вооруженный конфликт.

При этом большинство опасается (53% "сильно", 19% "немного"), что цена на газ продолжит расти из-за войны.

Сократилось число тех, кто поддерживает решение властей не экспортировать оружие в Украину. В марте с этим были согласны 86%, теперь – 79%. 64% опрошенных согласны с тем, что Венгрия не разрешает и ввоз оружия в Украину через свою территорию.

Только 23% считают, что Венгрия должна была оказать больше помощи Украине, 48% считают уровень помощи примерно адекватным.

К тому, как правительство заботится об украинских беженцах, у венгров преимущественно нет претензий (62% довольны).

Доля тех, кто считает, что можно поддерживать хорошие политические отношения одновременно с ЕС и Россией, значительно снизилась – с 45% в апреле до 29%. 56% респондентов считают, что Венгрия должна выбирать, к чему она хочет принадлежать. По мнению 70% опрошенных, после начала войны восприятие Венгрии в Европе ухудшилось.

Также с начала войны 53% населения стали хуже относиться к Путину. При этом 37% респондентов теперь хуже относятся к Европейскому Союзу, к США - 35%, к Украине - 32%, к НАТО - 19%.

Как писал УНИАН, в ЕС неоднократно поднимался вопрос об отказе от принципа единогласного принятия решений. Существующие принципы голосования позволяют одной или нескольким странам-членам ЕС блокировать важные решения блока, чем, в частности, пользуется Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее открыто заявлял, что Венгрия будет блокировать решения Европейского союза, которые посчитает плохими для себя.

В течение последнего месяца с инициативой отказаться от единогласного принятия решений выступали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц.

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