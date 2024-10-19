Украинский военнослужащий рассказал о том, какое сейчас отношение информации о возможном участии северокорейских солдат в войне в Украине.

Северная Корея отправит на помощь России в войне в Украине около 11 тысяч солдат, что представляет собой три бригады, заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он отметил, что их, несмотря ни на что, нужно будет уничтожать, как и российских оккупантов.

В интервью "РБК-Украина" Цехоцкий признался, что для Вооруженных сил и для Украины, в частности, количество северокорейских военных ничего не меняет.

"Да, это какая-то сила, какая-то боевая единица. Но что это меняет? То ли будут буряты, то ли корейцы, то ли кадыровцы. Их все равно нужно уничтожать по возможности", - подчеркнул он.

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Кроме того, Цехоцкий вспомнил о неподтвержденной информации касаемо 18 военных из КНДР, которые уже сбежали, будучи в семи километрах от государственной границы РФ с Украиной.

"С помощью этих [северокорейских военных], если кто-нибудь из них останется жив, [нужно] чтобы они приехали и рассказывали, что есть вторая жизнь, что можно жить по-другому. И, может, они станут тем первым росточком для того, чтобы сменить власть Ким Чен Ина", - добавил офицер.

Другие новости про северокорейских военных

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось новое видео с солдатами КНДР в России. На них северокорейские войска получают экипировку на территории Сергеевского полигона на Дальнем Востоке РФ.

Кроме того, мировое сообщество должно осознать, что КНДР вторгается в Европу вместе с РФ, по словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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