Пусковая установка на грузовике является странной системой с потенциально ограниченной полезностью.

Северная Корея отправила в Россию ракетные установки, замаскированные под гражданские грузовики, для их использования в войне против Украины.

Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс. Он отметил, что армия КНДР продемонстрировала различные гражданские грузовики и самосвалы со спрятанными в них реактивными системами залпового огня в рамках военного парада, который состоялся в 2023 году в Пхеньяне.

На этой неделе или ранее, грузовик, оборудованный пусковой установкой, появился в Курской области на западе России. Пусковая установка оснащена 12 готовыми к запуску 122-миллиметровыми ракетами. Каждая из них имеет дальность полета 19 миль (30,5 км), является пятой основной единицей техники, которую Северная Корея разместила в России.

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Пусковая установка на грузовике является странной системой с потенциально ограниченной полезностью. Сокрытие пусковых установок в гражданских грузовиках может помочь этим средствам занять позицию перед внезапной атакой на неподготовленного противника. Но это не поможет им избежать украинской артиллерии и беспилотников на поле боя.

"Украинцы редко когда колеблются, взрывать ли гражданские автомобили, которые они находят вблизи линии фронта. Теперь, когда они знают, что северокорейцы прячут ракеты в грузовиках, они не будут колебаться еще меньше", – акцентировал Дэвид Акс.

Пусковые установки, спрятанные в грузовиках, возможно, не будут иметь большого значения в битве за Курскую область. Поскольку она базируется на неприкрытой северокорейской пусковой установке БМ-21, "система имеет более низкую точность, чем обычная артиллерия, и не может быть использована в ситуациях, которые требуют точной точности", заявили в армии США. Она полагается на большое количество снарядов, рассеиваемых над определенной территорией для обеспечения определенной частоты поражения конкретных целей.

Северная Корея и Россия

В 2025 году Северная Корея планирует передать России не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава разведки также добавил, что россияне могут получить от КНДР артсистемы (170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 Koksan, 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M-1991 и снарядов. Отмечается, что за последние месяцы Северная Корея передала российским оккупантам 120 систем "Коксан" и 120 единиц M-1991.

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