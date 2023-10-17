Браун более спокойный руководитель, чем его предшественник Марк Милли.

Американские военные разворачивают кампанию по поддержке Израиля с новым генералом - он говорит тихо и держится вдали от политических баталий в Вашингтоне.

Издание Politico пишет, что всего две недели назад генерал К.К. Браун сменил на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который за четыре года работы склонялся к длинным речам, а его резкие высказывания вызывали критику как у "левых", так "правых", и даже иногда в администрации Байдена.

Браун, напротив, - интроверт, известный тем, что больше слушает, чем говорит – он стабиле и не желает ввязываться в политику. Этот подход проходит первую проверку на прочность.

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К 7 октября Браун проработал на новой должности менее недели, когда ему сообщили, что ХАМАС начал смертоносное нападение на Израиль. Весь день он провел в телефонных разговорах с другими высокопоставленными военными и следил за сообщениями о нарастающем насилии.

Нападение ХАМАС и последовавшие за ним боевые действия поставили Брауна в непростое положение - он должен курировать поддержку США сразу двух иностранных войн: Израиля и Украины. И, скорее всего, он будет действовать больше за кулисами, чем Милли.

Браун не ньюсмейкер. В своих публичных выступлениях он, как правило, придерживается фактов и редко проявляет эмоции. Браун публично высказался о нападении ХАМАС только через несколько дней после его атаки, предоставив возможность своим коллегам стать спикерами по этому вопросу.

Милли, несомненно, был одним из самых влиятельных председателей Объединенного комитета начальников штабов в современной истории, заслуги которого заключаются в том, что он руководил военными действиями в самых серьезных кризисах последних лет – пандемии COVID-19, мятеже и вторжении России в Украину. Однако его нестандартные высказывания приводили к политизации армии.

В конце прошлого месяца Милли во время последнего выступления подчеркнул, что военнослужащие дают присягу Конституции, а не "диктатору-подражателю". Это было воспринято как пощечина бывшему президенту Дональду Трампу, который предложил казнить Милли.

В то же время Браун не делал никаких публичных комментариев даже тогда, когда его утверждение на должность председателя было отложено на четыре месяца из-за многомесячного запрета сенатора-республиканца на повышение высших военных чинов.

Некоторые аналитики считают, что спокойный подход Брауна позволит военным руководителям не расслабляться и сосредоточиться на выполнении поставленных задач.

"Я думаю, что для отношений между американской общественностью и военными, а также между политическими лидерами и военными будет очень полезно иметь человека, который так внимательно слушает и так мало говорит, как генерал Браун", - сказала Кори Шейк, директор по внешней и оборонной политике консервативного Американского института предпринимательства.

Но перед ним встанут и новые задачи. Брауну придется балансировать между американской военной помощью для ведения войн в Европе и на Ближнем Востоке в то время, когда американские оборонные подрядчики уже с трудом справляются со спросом, вызванным войной в Украине. И у него будет мало лейтенантов, чтобы помочь ему. Он уже работает над жонглированием "двумя войнами". Проконсультировав в воскресенье решение об отправке авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье, Браун быстро вернулся к Украине.

В понедельник он вылетел в Брюссель, где встретился с европейскими лидерами и призвал их сохранить темпы военной поддержки Киева. Выступая перед журналистами во время поездки, Браун выразил уверенность в своих силах, заявив, что американские вооруженные силы могут обеспечить потребности как Израиля, так и Украины.

"Никто не говорит, что мы будем решать одну задачу за раз. Поэтому мы, как министерство, должны быть способны решать все эти задачи", - сказал Браун.

Он имеет опыт перехода от кризиса к кризису. Он возглавлял Центральное командование ВВС США, когда президент Барак Обама нанес первые американские авиаудары по Исламскому государству в 2015 году. Он также командовал Тихоокеанскими ВВС, когда в начале 2020 году в Китае вспыхнула пандемия вируса COVID-19.

Однако высокий профессионализм Милли помог заверить американцев в том, что военные не будут слепо выполнять незаконные приказы во время бурного правления Трампа. Если Трамп будет переизбран в 2024 году, Брауну придется искать свой собственный путь, чтобы ориентироваться на непредсказуемого главнокомандующего.

А Милли вместе с министром обороны Ллойдом Остином создал контактную группу по вопросам обороны Украины и наладил отношения с европейскими коллегами, которые сыграли решающую роль в обеспечении поддержки Киева.

После смерти Джорджа Флойда в полицейском участке летом 2020 г. Браун, ожидавший утверждения Сенатом кандидатуры на пост первого чернокожего начальника штаба ВВС, выпустил эмоциональный видеоролик, в котором рассказал о своем опыте чернокожего летчика.

Есть также признаки того, что Браун может чаще прибегать к публичным выступлениям. Браун рассказал журналистам о своей реакции в первые часы после атаки ХАМАС.

"Одно дело, когда я получил первые сообщения, только в устной форме", - сказал Браун о конфликте в Израиле. "Но потом я увидел изображение по телевизору. И я практически все выходные просидел... рядом со своим телефоном, смотря телевизор. И это ужасно".

По его словам, это напомнило ему ранние этапы воздушной кампании против ИГИЛ.

Нынешние и бывшие коллеги характеризуют Брауна как хорошего слушателя, который предпочитает собрать всю информацию, прежде чем принять решение, и действовать тогда, когда это необходимо. По их словам, он умеет сделать так, чтобы никто не чувствовал себя обделенным вниманием.

По словам его коллег, эти навыки уже пригодились ему в деле обеспечения поддержки войны на Украине в его бывшей должности начальника штаба ВВС.

"Чаще всего речь шла о попытках достичь определенного консенсуса, т.е. заставить людей принять участие в процессе", - сказал генерал-лейтенант в отставке Джеффри Харригиан, бывший командующий ВВС США в Европе и Африке до середины 2022 году, который тесно сотрудничал с Брауном, когда он был начальником штаба ВВС в начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

А некоторые зарубежные партнеры, возможно, будут рады избавиться от Милли, который склонен высказывать свое мнение. Прошлой осенью бывший председатель комитета всколыхнул общественность, когда во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка заявил, что победа Украины не может быть достигнута военным путем, и предложил зимой начать переговоры с Россией.

Эти высказывания заставили высокопоставленных чиновников администрации срочно прибегнуть к заверениям, что Украина не отказывается от своей цели - изгнание российских захватчиков.

Более сдержанный подход Брауна может также изменить динамику отношений между гражданскими и военными руководителями Пентагона. Остин и раньше считался более сдержанным по сравнению с Милли; теперь же министр обороны может привлечь больше внимания.

Это уже происходит. На прошлой неделе Остин совершил неожиданный визит в Тель-Авив, в то время как Браун улетел домой в Вашингтон. На совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой в Тель-Авиве на прошлой неделе Остин, похоже, предостерег израильское правительство от "мести".

"Такие террористы, как ХАМАС, намеренно выбирают в качестве мишени гражданское население, но демократические страны этого не делают", - сказал Остин. "Сейчас время для решимости, а не для мести, для цели, а не для паники, для безопасности, а не для капитуляции".

Замена Милли на Брауна - что известно

В мае 2023 года президент США Джо Байден объявил о замене главы Генерального штаба США. Почти сразу сообщили, что этот пост займет Чарльз Браун, которого называют протеже Байдена.

11 октября во время рабочего визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Американские друзья заверили, что Украина и дальше будет получать поддежку и военную помощь.

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