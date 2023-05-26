Полномочия действующего главы Генштаба Марка Милли истекают в сентябре 2023 года.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил о замене главы Генерального штаба США. Эту должность после генерала Марка Милли может занять Чарльз Браун.

"Мне выпала честь представить кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов – генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего", – заявил он в выступлении, которое транслировал Белый дом.

"Генерал Браун – воин, происходящий из гордого рода воинов. Он знает, что значит быть в эпицентре битвы и как сохранять спокойствие, когда все становится трудно, например, когда ваш F-16 горел, а вы вернулись на базу во Флориде в 1991 году", – приводит слова Байдена CBS News.

Видео дня

Американский президент также поблагодарил за службу США генерала Милли. Байден подчеркнул, что надеется продолжить сотрудничество с ним и после того, как Милли уйдет с должности.

Марк Милли является председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его назначил экс-президент США Дональд Трамп. Полномочия Милли истекают в сентябре 2023 года.

Чарльз Браун возглавит Генштаб США, если его кандидатуру одобрит Конгресс. В материале CBS News отмечается, что если это произойдет, Браун станет вторым чернокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов после назначения на эту должность генерала Колина Пауэлла президентом Джорджем Бушем старшим в 1989 году.

Новости США: это нельзя пропустить

Осенью 2024 года в США состоятся президентские выборы. На днях участие в них официально подтвердил действующий губернатор штата Флорида Рон Десантис. Его называют главным конкурентом Дональда Трампа, который также поборется за президентское кресло и выдвигается от Республиканской партии.

В то же время СМИ пишут, что Десантису будет крайне непросто конкурировать с Дональдом Трампом. Журналисты The Economist напомнили, что его критиковали за слова о нападении РФ на Украину как о "территориальном конфликте", выдвигалось недоверие к бизнесу, поскольку он затеял споры с компанией Disney. Кроме того, Десантиса обвиняли в экстремизме за подписание запрета на аборт на сроке беременности более шести недель.

Вас также могут заинтересовать новости: