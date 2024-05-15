Глава государства отменил свою поездку из-за серьезной внутренней ситуации, которая сложилась сейчас в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированные на конец этой недели визиты в Португалию и Испанию. Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным издания, Зеленский отменил свою поездку из-за серьезной внутренней ситуации, которая сложилась сейчас в Украине.

"Не сообщая более конкретных подробностей, делегация главы украинского государства, видимо, поняла, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время", - пишет португальское СМИ.

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Издание также отмечает, что глава государства не впервые откладывает визиты в эти страны.

Визит Зеленского в Испанию - что известно

Как сообщал УНИАН, Reuters со ссылкой на заявление Королевского дворца от 14 мая проинформировало, что Зеленский едет говорить об Украине с королем Испании. Испанское правительство не предоставляло никаких подробностей относительно визита из соображений безопасности. В то же время ожидалось, что в Испании Зеленский подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром испанского правительства Педро Санчесом.

Ситуация в Украине - новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

14 мая глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия разместила небольшие штурмовые подразделения вблизи Сумской области на фоне наступления на Харьковщине. Украина не имеет резервов для переброски на эти направления.

По словам Буданова, Россия пытается отвлечь украинские силы с других участков линии фронта.

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