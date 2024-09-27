Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона без разрешения на удары вглубь России западными ракетами.
Как пишет The Times, во время встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис он призвал их снять ограничения на удары дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow или американскими ATACMS. Также он должен был представить им план победы в войне.
Соединенные Штаты Америки не объявили об изменении своей позиции относительно дальнобойных ударов по России. А накануне кремлевский правитель Путин заявил, что большая воздушная атака на РФ со стороны поддерживаемой Западом страны может вызвать ядерный ответ.
Американский президент анонсировал предоставление Украине большого пакета военной помощи, в который войдут планирующие бомбы Joint Standoff Weapon. А Харрис раскритиковала слова Дональда Трампа о том, что Украина должна была согласиться на требования Путина, чтобы предотвратить полномасштабную войну.
В Капитолии Зеленский встретился с двухпартийной группой сенаторов, которые поддерживают Украину в этой войне. Республиканец Линдси Грэм заявил, что тот просил дать зеленый свет на дальнобойные удары, чтобы "посадить Путина за стол переговоров" и усилить позицию страны.
"Если мы не сделаем этот фундаментальный выбор на этой неделе, я думаю, что результат для Украины будет ужасным", - добавил сенатор Грэм.
Визит Зеленского в США
Украинский президент прибыл в Вашингтон еще 22 сентября. Он принял участие во встрече "G7+Украина" и выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Также Зеленский в сопровождении демократов посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании. После этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал его уволить посла Украины в Вашингтоне, обвинив во вмешательстве в выборы.
Сегодня Дональд Трамп, который на днях обещал вывести США из войны, опубликовал письмо, в котором президент Украины просит о встрече с ним.