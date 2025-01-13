Если принимать во внимание ситуацию до февраля 2022 года, по итогам войны стратегическое поражение потерпит именно Россия.

Независимо от того, чем именно закончится война в Украине, стратегически Россия уже потерпела поражение. В долгосрочной перспективе ее внутреннее и внешнее положение будет хуже, чем было до войны. Об этом в авторской статье для издания Foreign Policy пишет старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities и Колумбийского университета (США) Раджан Менон.

По его мнению, полномасштабное российское вторжение России в Украину в феврале 2022 года имело две цели. Во-первых, присоединить непосредственно к России как можно больше территории Украины, в идеале - большую часть правобережья, а также посадить в Киеве марионеточное пророссийское правительство. Второй, более масштабной целью вторжения было использовать эти достижения, чтобы изменить европейский баланс сил в пользу Москвы.

Аналитик убежден, что несмотря на успехи российской армии в 2024 году, достичь хотя бы одной стратегической цели Путин уже не сможет. Оккупацию уже захваченных территорий Менон не считает стратегическим успехом России.

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По мнению аналитика, этим вторжением Россия окончательно оттолкнула от себя Украину, и она уже никогда не пойдет на какое-то тесное сотрудничество с северным соседом. "Украинская идентичность теперь определяется стремлением иметь как можно меньше общего с Россией", - отмечает Менон.

Аналитик убежден, что по итогам войны Киеву непременно закроют двери в НАТО. Однако Украина все равно будет углублять военно-технические связи с Западом, просто в других форматах.

"В совокупности эти события указывают на то, что независимо от исхода войны, Путину не удастся достичь своей главной цели - удержать Украину в зоне влияния России. Конфликт также не оставит Россию в лучшем положении в других аспектах", - отмечает эксперт.

Менон акцентирует, что в 2022 году членство Украины в НАТО было не ближе, чем в 2008 году. Поэтому своим вторжением Путин здесь ничего принципиально не изменил. Зато он спровоцировал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые до того не проявляли интереса к альянсу. А остальная Европа значительно увеличила собственные расходы на оборону.

Вместе с тем сама Россия потеряла не только 700 тысяч солдат, из которых более 100 тысяч погибли, но и практически все пригодные запасы военной техники. Понадобится немало лет, чтобы их восстановить.

Среди экономических потерь России наиболее значимой является потеря европейского рынка для российских нефти и газа, на который приходилось три четверти российского экспорта природного газа. Аналитик считает, что вернуться на этот рынок в ближайшей перспективе Россия не сможет.

На этом фоне сотрудничество с Китаем для Москвы является вынужденным и жизненно необходимым, а для Пекина - нет. Поэтому фактически Россия превращается в зависимого младшего партнера в этом дуэте.

Подводя итоги, Раджан Менон признает, что реалии поля боя не оставляют для Украины выгодные условия окончания войны. Но и Россия, по его мнению, отнюдь не будет здесь победителем.

"Война Путина не смогла обеспечить преобладающее влияние в Украине и более сильную долгосрочную позицию в Европе, что оставило Россию в худшем положении в долгосрочной перспективе. Как внутренне, так и внешне", - пишет аналитик.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, Россия тратит на финансирование войны против Украины вдвое больше, чем все думают. Кроме официальных расходов федерального бюджета финансирование оборонки осуществляется путем льготного кредитования военных заводов. И масштабы этого явления таковы, что Россия уже оказалась на пороге финансового краха. Если война затянется, финансово-банковский сектор РФ может просто лопнуть.

Также мы рассказывали, что команда Трампа считает нереалистичным сценарий, по которому российские солдаты полностью покинут всю территорию Украины.

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