Экс-глава МИД убежден, что полностью предотвратить войну было невозможно, потому что Путин привык к пассивности Запада и безнаказанности собственных действий.

Полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году можно было отсрочить на несколько месяцев, но предотвратить его было невозможно. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Я пришел к мысли, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы - нет. На месяцы - возможно, да", - сказал Кулеба, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он мог бы предотвратить вторжение, если бы был президентом США.

Бывший глава украинской дипломатии отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал это полномасштабное вторжение в Украину, потому что был уверен в пассивности Запада и отсутствии его реакции на эту агрессию.

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Кроме того Дмитрий Кулеба раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживается Запад, в частности Вашингтон и Берлин. По мнению экс-министра, если бы не эта политика партнеров, сегодня бы Украина находилась в значительно лучшей позиции.

Война в Украине: роль Запада

Как писал УНИАН, американский политический писатель и журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" сообщил со ссылкой на анонимных американских чиновников, что в ноябре 2022 года США якобы надавили на Киев, чтобы ВСУ позволили войскам РФ беспрепятственно выйти из ловушки на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вроде бы, Вашингтон тогда поверил, что в противном случае россияне применят ядерное оружие.

Также мы приводили мнение командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского. По его словам, война могла бы закончиться осенью 2022 года, если бы ВСУ на волне Харьковского контрнаступления вошли в Белгородскую область. Однако западные партнеры не дали этого сделать.

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